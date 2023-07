Terni, quartieri al setaccio contro l'immigrazione irregolare

A Terni la Polizia ha deciso di intensificare i controlli finalizzati al contrasto dell'immigrazione irregolare e in particolare sul tema del soggiorno clandestino mascherato da dichiarazioni di ospitalità, di coloro cioè che sono presentati come ospiti momentanei ma che sono in realtà clandestini. Nella prima operazione 10 grandi condomini del quartiere Borgo Bovio sono stati passati al setaccio delle pattuglie della Questura di Terni. Un cittadino straniero che aveva un provvedimento da notificare da parte dell'Autorità Giudiziaria è stato portato in questura ed una cittadina haitiana è stata invitata a presentarsi all'Ufficio Immigrazione per chiarire la sua posizione.



I controlli verranno ripetuti nelle prossime settimane anche in altre zone della città. Parallelamente la Questura ha rafforzato i controlli generali del territorio in vista dell'estate, e ha aumentato anche le azioni di prevenzione.



Tra le maggiori problematiche, massima attenzione viene prestata allo spaccio di stupefacenti, e per l'estate l'impegno è prevenire i furti in appartamenti. Per il Questore non ci sono zone e realtà che destano un particolare allarme, ma è necessario per la Polizia operare affinché si prevenga il rischio che nelle aree di disagio e di potenziale illegalità si consolidino circostanze che possano portare a realtà criminali maggiori.

Nel servizio di Osvaldo Baldacci, l'intervista al questore Bruno Failla.