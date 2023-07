Dal Pnrr 800 milioni di euro a 572 progetti nel Ternano

Sono 572 i progetti finanziati con fondi PNRR in provincia di Terni, per un totale di 800 milioni di euro, 3 miliardi e mezzo in tutta l’Umbria.

Grazie agli accordi con i soggetti attuatori pubblici, le Fiamme Gialle monitorano per prevenire in corso d’opera. Nei primi 6 mesi dell’anno hanno effettuato 7 interventi su aziende private che hanno ottenuto 21 milioni di finanziamenti, in 2 casi sono emerse irregolarità.

Il territorio ternano è appetibile alla criminalità organizzata per la presenza di industrie, oltre ai fondi PNRR, priorità assoluta della Guardia di Finanza, l’area di crisi complessa già riceve linee di finanziamento pubblico. L’obiettivo è bloccare i professionisti delle frodi che hanno pacchetti già pronti, sanno come inserire dati fittizi nelle domande on line. La metodologia dei truffatori è nota a chi controlla: fatture false, crediti inesistenti che possono anche essere ceduti, imprese che aprono e chiudono più volte cambiando prestanome. La crisi economica del territorio fa emergere fenomeni di usura, la provincia di Terni è la seconda a livello nazionale per numero di imprese a rischio fallimento.

Nel servizio di Antonio Barillari, l'intervista a Bruno Buratti, Comandante Interregionale Guardia di Finanza