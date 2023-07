"I lavoratori devono partecipare alla gestione delle imprese"

Raccolta firme di Fim Cisl per promuovere la legge di iniziativa popolare per il diritto alla partecipazione dei lavoratori nelle imprese, a livello gestionale, consultivo e organizzativo. Secondo il sindacato lo sviluppo industriale ne sarebbe avvantaggiato. Una partecipazione che nel settore metalmeccanico già esiste in alcuni paesi europei, con il risultato di salari più alti, meno disoccupazione, migliore sicurezza sul lavoro. L’obiettivo è raggiungere 50mila firme, numero che la Cisl è sicura di superare notevolmente. La legge proposta dalla Cisl porterebbe ricadute anche sulle piccole e medie imprese che in Umbria sono la maggioranza.

Nel servizio di Antonio Barillari le voci di Roberto Benaglia, segretario generale Fim Cisl, e Daniela Fumarola, segretaria nazionale Cisl