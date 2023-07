Caldo da bollino rosso

Massime percepite di 37 gradi. Previsti due giorni di temperature roventi a Perugia secondo il monitoraggio sulle ondate di calore del ministero della Salute. Bollino rosso, con allerta di grado 3, il più alto, assegnata quando le situazioni di rischio persistono per 3 o più giorni consecutivi.

Alta dunque l'attenzione martedì e mercoledì per condizioni climatiche che possono mettere in pericolo soprattutto le fasce più fragili della popolazione. Se il gran caldo è arrivato ormai da qualche giorno in regione, non si è ancora registrato un picco di accesso nei pronto soccorso. Inizia però a presentarsi un numero crescente di anziani in condizione di disidratazione.

Se infatti l'abitudine di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata appare largamente acquisita, l'assenza di stimolo alla sete può arrivare a complicare alcune importanti patologie come quelle respiratorie e cardiovascolari.

Il consiglio degli specialisti è di allungare il bicchiere d'acqua con altre bevande, succhi o thè, meglio se senza zucchero, e di proporre anche tisane fredde, frullati di frutta e centrifugati di verdure in grado di integrare sali minerali e vitamine.

Il servizio di Giulia Bianconi, montaggio di Sergio Gisti