Anche a Perugia la protesta dei riders

Arrivano in sella alle due ruote di biciclette o motorini, pronti a prendere in custodia le pietanze che ogni giorno in tanti ordinano e si vedono recapitare direttamente a casa. ln attesa che si concretizzi la decisione europea che li porterebbe a essere inquadrati come lavoratori dipendenti, i rider continuano a subire le storture di un sistema dominato dalle multinazionali del settore. E si mobilitano contro la scelta di Uber eats di abbandonare il mercato italiano. Contestate retribuzioni, condizioni di lavoro e il funzionamento degli algoritmi delle app. Oltre a un' azione a livello locale i sindacati invocano un tavolo di confronto con le piattaforme a livello nazionale. Nel servizio le interviste a Luigi Chiapparino, Nidil Cgil Perugia, e a Pietro Caligiana, rider.

di Giulia Bianconi, montaggio di Gabriele Liberati