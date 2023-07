Numerose le vaccinazioni contro il papilloma virus

Tra le prime regioni italiane per la prevenzione del tumore al collo dell'utero, l'Umbria recepisce le nuove indicazioni dell'osservatorio nazionale screening che prevedono l'invito a effettuare il pap-test a partire dai 30 anni e non più dai 25 per le donne che si sono vaccinate prima dei 15 anni con ameno due dosi contro il papilloma virus. La ricerca scientifica ha infatti dimostrato che il rischio di sviluppare lesioni pretumorali in questa categoria è bassissimo. Secondo gli ultimi dati del ministero della salute disponibili, relativi al 2021, in Umbria si raggiungono picchi di vaccinazione con doppia dose che superano l'80% tra le ragazze nate a metà degli anni duemila. I programmi di screening, che nella nostra regione riguardano circa 240mila donne tra i 25 e i 64 anni, hanno resistito anche all'impatto della pandemia da Covid-19.

Nel servizio di Giulia Bianconi, montato da Valeria Giulianelli, le parole dell'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto