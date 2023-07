Un tavolo regionale per l'invecchiamento attivo

In Umbria si vive a lungo: secondo i dati del 2019 è seconda solo alla Liguria in Italia. Quasi il 40 percento della popolazione ha più di 55 anni e oltre il 25 percento più di 65. Se da una parte significa che la qualità della vita e dell'ambiente nella nostra regione è buona, dall'altra è necessario far sì che gli anziani siano in condizione di vivere pienamente la propria vita e in maniera socialmente attiva. La Regione lancia l'iniziativa “Vivi Attivo” per un maggior benessere fisico.

Nel servizio di Carlo Cianetti, montato da Francesco Saito, le interviste all'assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto e al ricercatore IRCCS INRCA di Ancona, Marco Socci