Le origini umbre di Mazzarino

Il Cardinale Giulio Mazzarino, allievo di Richelieu e braccio destro di Luigi XIV, aveva sangue umbro: sua madre Ortensia Bufalini era di Città di Castello e nella residenza di San Giustino vi sono documenti autografi della stessa Ortensia, di Mazzarino e di Luigi XIV, ancora bambino.

Si firmava "Louis", Re Luigi XIV. E' ancora bambino, ha solo 7 anni, ma è già sul trono, poi accanto il suggello della madre Anna D'Austria, quale reggente. In questo documento vi è la nomina di Nicolò Bufalini a luogotentente della fanteria francese, siamo nel 1645.

Un anno prima Giulio Mazzarino, chiese aiuto allo stesso Niccolò, suo cugino, affinché accorresse a dar man forte a Parigi dove vi era clima di sedizione, come documenta la lettera autografa del braccio destro del Re. Mazzarino arriva a Parigi come nunzio papale, incontra Richelieu che lo raccomanda a Luigi XIII. Le sue capacità politiche e il chiacchierato rapporto con Anna d'Austria fecero il resto. Negli archivi di Castello Bufalini vi sono anche fascicoli dei Tre moschettieri di Dumas. Di mamma Ortensia Bufalini vi è una ricevuta per la fornitura di grano. Uno dei diversi casi in cui le donne Bufalini assunsero ruoli amministrativi nella organizzazione familiare.

Nel servizio di Carlo Cianetti, montato da Sergio Gisti, l'intervista a Francesca Mavilla, archivista