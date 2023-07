Mancano i sacerdoti, rivoluzione nell'arcidiocesi di Spoleto e Norcia

Rivoluzione in arrivo nell'arcidiocesi di Spoleto-Norcia: le parrocchie passeranno da 71 a 16 e cambieranno denominazione diventando pievanie. Un cambiamento radicale per i fedeli che entrerà in vigore il 1 settembre.

C'è un calcolo matematico di forze reali dietro a tale scelta perché per le attuali 71 parrocchie i sacerdoti con meno di 75 anni sono 29. Molte da tempo non hanno più nemmeno le caratteristiche per essere definite parrocchie nel senso completo del termine.

Da qui è partita l'esigenza della nascita di un'unica grande parrocchia affidata ad un sacerdote col titolo di pievano che sarà affiancato da altri membri dello stesso gruppo presbiterale. Dove possibile ci sarà anche un diacono permanente. Accanto opereranno in futuro anche fedeli laici. Ovviamente ci saranno cambiamenti negli orari delle messe e delle attività pastorali.

Nel servizio di Simona Giampaoli, montato da Lorenzo Papi, monsignor Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto - Norcia