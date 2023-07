A Deruta nasce "Spazio donna"

Si chiama "Spazio Donna". E' un luogo dove potersi rifugiare e chiedere aiuto. C'è un numero di telefono a cui rivolgersi e ci sono persone in grado di aiutare e supportare per poter fare la differenza. L'obiettivo: diventare un punto di riferimento per chi si trova ad affrontare situazioni di violenze e di soprusi. E' stato inaugurato a Deruta il nuovo sportello comunale contro la violenza di genere negli spazi della Casa della Cultura e dell'Associazionismo. Il servizio è stato attivato grazie al contributo della Regione Umbria.

Nel servizio di Simona Giampaoli le voci di Claudia Chiucchiù, psicoterapeuta e responsabile del centro di ascolto, del sindaco Michele Toniaccini, della vicesindaca con delega alle politiche sociali Comune di Deruta Cristina Canuti. Montaggio di Francesco Saito