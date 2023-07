Terremoto, accordo con la Fondazione Maxxi per una rigenerazione estetica

Nuove strategie integrate di sviluppo culturale, economico e sociale per la rigenerazione dei centri maggiormente colpiti dal terremoto del 2016, quattro appuntamenti nelle regioni del Centro Italia colpito dal sisma per ascoltare i sindaci del cratere 2016. Un confronto costruttivo e partecipato quello che si è svolto a Norcia tra il Commissario per la Riparazione e la Ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli e, il Presidente della Fondazione Maxxi - Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo - Alessandro Giuli, che hanno incontrato questo pomeriggio i primi cittadini umbri presso il centro Polifunzionale DIGIPass. Con loro l'Assessore della Regione Umbria, Paola Agabiti e il vice Sindaco del Comune di Norcia, Giuliano Boccanera. L'incontro è stato l'occasione per fare il punto sull'attuazione del Protocollo d'Intesa tra la Struttura Commissariale Sisma 2016 e la Fondazione Maxxi, dedicato allo sviluppo di Progetti di Rigenerazione Urbana e Territoriale legati all'Economia della Cultura. Prima dello svolgimento della riunione il Commissario Castelli e il Presidente Giuli hanno visitato il cantiere della Basilica di San Benedetto, al fine di valutare i sostanziali progressi nei lavori.

Nel servizio di Simona Giampaoli, le interviste a Guido Castelli, commissario per la ricostruzione; Alessandro Giuli, presidente della Fondazione Maxxi; l'assessore regionale Paola Agabiti; Paolo Iannelli, Soprintendente speciale per le aree terremotate.

"Il 2025 e' l'anno del grande Giubileo, con le quattro Regioni colpite abbiamo fatto uno stanziamento importante, 50 milioni di euro per alimentare cammini e percorsi". Lo ha annunciato il commissario straordinario alla ricostruzione e riparazione sisma 2016, Guido Castelli, a Norcia insieme al presidente della fondazione Maxxi, Alessandro Giuli. Percorsi e cammini, ha spiegato, che "intendiamo attualizzare, raccontare magari con la collaborazione del Maxxi, in modo tale che dal Centro Italia, da questa area che era affaticata anche prima del 24 agosto 2016, possa dipanarsi un filo che passa anche attraverso le esperienze umane e religiose e che vorremmo fossero pronte in questa rete ideale che lega le regioni del terremoto proprio per essere puntuali all'appuntamento del grande Giubileo che dell'ottavo centenario della morte di san Francesco. Momenti importanti che potrebbero essere distintivi di questa volonta' di recuperare brillantezza, storia e anime" ha spiegato Castelli.