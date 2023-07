A Gubbio la voce jazz con note capoverdiane di Carmen Souza

Suoni Controvento sempre più internazionale. Dopo Daniel Norgren è stata la volta della cantante portoghese di origini capoverdiane Carmen Souza. Tra ritmi africani e jazz contemporaneo, si è esibita al Palazzo ducale di Gubbio dove ha presentato il suo progetto musicale “Interconnectedness” che parla della vulnerabilità causata dalla pandemia e affronta i temi della centralità dell'umanità e il modo in cui siamo interconnessi.

Nei suoi testi Carmen Souza racconta storie di vita reali; si immerge nella malinconia brilla di gioia di vivere, sostenuta dalle radici africane, attinge a un ricco tesoro musicale. Con la sua stravagante voce fonde linee jazz con suoni capoverdiani e accarezzando le melodie che Downbeat Magazine ha elogiato come una «ricetta per il successo artistico».

“L'influenza che ho trovato per me stessa - dice -. La musica di Capoverde, da dove vengono i miei genitori, quella musica con cui sono cresciuta, che un po' ho mischiato con il jazz, creole jazz. Tutto questo mi da molta libertà di sperimentare cose nuove”. Non è la prima volta che Carmen Souza suona in Umbria. “E' veramente bellissima, sono felice di cantare in questi luoghi. L'Italia è bellissima, le città e questi luoghi medievali. E' fantastastico!!!”.

Nel servizio di Luca Ginetto, con montaggio di Lorenzo Papi, le parole di Carmen Souza.