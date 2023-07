L'artista perugino Mamo sbarca a Londra

Destinazione Londra. E' iniziata l'avventura dell'artista perugino Mamo Donnari tra i luoghi d'arte del Regno unito. Una prima pre-opening di quello che sarà un tour c'è stata dall'11 al 13 luglio. Non a caso l'iniziativa, che gode del patrocinio di Regione e Comune di Perugia, nasce assieme a Paolo Taticchi, professore umbro che insegna economia a Londra. Nella capitale britannica Mamo ha portato anche la rivisitazione del Perugino in occasione dei 500 anni dalla morte. Da settembre il via al tour.

Nel servizio di Luca Ginetto, con montaggio di Gabriele Liberati, l'intervista a Mamo Donnari.