Papaleo mattatore

E' stato Rocco Papaleo, in versione cantante, il vero mattatore della seconda serata dell'Umbria Cinema Festival di Todi. Con la sua sottile ironia ha divertito il numerosissimo pubblico che ha gremito Piazza del Popolo. Una comicità quasi poetica; elegante e coinvolgente come quando ha eseguito il suo primo cavallo di battaglia - la foca - e ha fatto alzare in piedi tutto il pubblico facendolo muovere come la tipica camminata del mammifero. La serata, presentata da Elisabetta Ferracini e Max Locafaro di RadioUno Rai, era iniziata con la consegna del Premio Gigi Proietti all'attore romano Edoardo Leo che ha raccontato quanto si sia ispirato al grande maestro tanto da dedicargli un documentario disponibile sulla piattaforma Raiplay. Il Premio miglior serie tv è andato invece a A Casa tutti bene. Presente uno dei protagonisti, Francesco Scianna e i due produttori Andrea e Raffaella Leone, figli del grande regista Sergio. In chiusura spazio al regista Daniele Lucchetti che ha ricostruito attraverso un docu-film in tre puntate la vita della grande Raffaella Carrà e la sua dimensione internazionale. Stasera alle 21 la consegna dei premi per i 10 film in concorso: miglior film, miglior attrice e attore, miglior regista e sceneggiatura. L'esibizione sarà dell'attore Stefano Fresi con la moglie e momento clou la consegna del premio speciale e l'intervista all'attore Matt Dillon.

di Luca Ginetto, montaggio di Sergio Gisti