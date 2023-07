Giorgia chiude l'Umbria Cinema Festival

Cala il sipario sulla terza edizione dell'Umbria Cinema Festival di Todi; quella certamente della consapevolezza del grande successo della formula della manifestazione diretta da Paolo Genovese.

L'ultima serata ha visto come grande protagonista Giorgia, premiata per il suo esordio cinematografico con Rocco Papaleo. La cantante si è dichiarata affascinata dal mondo della cinematografia e disponibile a tornare sul set. Dopo Matt Dillon anche Giorgia ha confessato la sua amore per l'Umbria.

Ospite della quarta serata anche Enrico Lucherini, storico ufficio stampa del cinema italiano che ha raccontato a Paolo Genovese un'infinità di aneddoti su attrici, attori e film della commedia italiana. Sul palco sono saliti anche alcuni giovani artisti del Laboratorio delle arti sceniche guidati da Massimiliano Bruno. E infine il regista Giulio Base ha presentato in anteprima il film tv Margherita delle stelle prodotto dalla Rai che ha come protagonisti Cristiana Capotondi, Cesare Bocci e Flavio Parenti.

Nel servizio di Luca Ginetto, montato da Francesco SAito, le interviste a Giorgia e al regista Giulio Base