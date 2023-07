Due mesi a partire da metà luglio, fino al dieci settembre, densi di avvenimenti e per la prima volta dopo sei edizioni, saranno presenti artisti stranieri. Suoni Controvento, sicuramente l’evento culturale diffuso nel territorio come nessun altro in Umbria: una rete capillare di concerti, teatro, letteratura, giochi di ruolo e arte nelle sue tante sfumature. Grande attenzione alla sostenibilità, cercando di ridurre al minimo indispensabile l’impatto con gli ambienti che ospiteranno le varie manifestazioni, attraverso un allestimento tecnico che eviterà ogni tipo di installazione a terra. Il luogo diventa parte integrante dello spettacolo. Un impegno che non si ferma alla sostenibilità ambientale, ma gli organizzatori si sono posti obiettivi propositivi, come la creazione di reti sociali, consapevolezza della salute e del benessere che faranno parte di un circuito sociale virtuoso in cui le forme espressive artistiche saranno sia tramite che punto di arrivo, sono infatti un centinaio i partner tra associazioni enti pubblici, imprese ed enti, tra cui la Rai.

di Massimo Angeletti