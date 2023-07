Ben Harper fa il pienone

Potente e intenso, non solo musicalmente ma anche a livello emotivo. Ben Harper ha regalato alla platea da tutto esaurito del Santa Giuliana un rituale collettivo intriso di quella spiritualità ben nota al suo pubblico. "È un privilegio essere qui", dice in inglese, Umbria Jazz is the best, ma saluta e ringrazia in italiano con il solito sorriso gentile. Il pubblico si scalda su successi come Diamond on the inside e Don't Give Up On Me Now. I lunghi assoli sono da brividi, ipnotici i movimenti della mani sulla steel guitar



Tra soul, rock, country e blues due ore volano via veloci. Ad accompagnare il cantautore californiano ci sono gli Innocent Criminals, la band coinvolta nella maggior parte dei suoi progetti sin dagli esordi. Ma il momento magico arriva quando invita a salire sul palco Rhiannon Giddens e Francesco Turrisi, protagonisti la sera prima sullo stesso palco. Due dei suoi musicisti preferiti sulla terra

"Grazie Umbria Jazz per 50 anni di gioia e difesa della musica", arriva come un apprezzamento sincero, prima di uno dei suoi brani più poetici, She's only happy in the sun. Ma è su With My Own Two Hands che il pubblico arriva sotto il palco, il finale è esplosivo

Servizio di Elisa Marioni, montaggio di Simone Pelliccia