Ladri inseguiti, spari in aria

Un rocambolesco inseguimento nella notte ha turbato la quiete di Bagnaia, piccola frazione di Perugia, dove intorno a mezzanotte sono stati sentiti alcuni colpi di pistola. Quelli sparati in aria dalla pistola d'ordinanza di un agente della Squadra mobile nel tentativo di bloccare due ladri in fuga nella campagna circostante. I due malviventi avevano tentato poco prima di entrare in una villetta, nella zona residenziale del paese, mentre i proprietari erano fuori casa.

All'arrivo della volante i ladri stavano riprovando a entrare nella stessa bifamiliare. Spaventati dai fari degli agenti, hanno oltrepassato la siepe del giardino e si sono messi in fuga in un campo. È a quel punto che è partito l'inseguimento a piedi, seguito dai cittadini scesi in strada.

Mentre uno scappa e fa perdere le sue tracce, per braccare l'altro un agente spara alcuni colpi di pistola in aria. Nessuno resta ferito, i ladri non erano armati. Nella colluttazione il giovane poliziotto viene colpito da calci e pugni, ma riesce a immobilizzare l'uomo.

È un cittadino albanese classe 1992, irregolare sul territorio. Arrestato per tentato furto in abitazione, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, attende in carcere a Capanne il giudizio direttissimo. Ora si cerca il complice: i due potrebbero essere responsabili di altri furti che si sono verificati ultimamente nella zona.

