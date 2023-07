Umbria jazz, via alla parata di stelle del Cinquantenario

Si dice che Perugia durante Umbria jazz viva il suo momento migliore e con l'edizione numero 50 punta a superarsi. La grande musica scalderà l'atmosfera nel centro storico del capoluogo umbro per dieci giorni fino al 16 luglio. Per le vie dell'acropoli passeranno 82 band e 550 artisti: in tutto oltre 200 eventi.

Dopo la singolare anteprima in piazza IV novembre con la banda dell'Arma dei carabinieri, i riflettori del Cinquantesimo anniversario sono puntati su Bob Dylan, che è solo l'apertura di un programma stellare che unisce grandi eventi a musica gratuita swing blues e soul a tutte le ore.



Ma all'arena Santa Giuliana sarà parata di star. Sul palco saliranno domani Stefano Bollani e Kyle Eastwood, domenica tornerà Herbie Hanckok, lunedì ci sarà Mika, Brad Mehldau l'11 luglio, il 12 Rhiannon Giddens. Poi Ben Harper il 13, Stewart Copeland il 14 per arrivare a Paolo Conte sabato 15 luglio, infine la chiusura domenica 16 con Joe Bonamassa.

Un'edizione che punta al record dei centomila visitatori. Per i primi 50 anni di una manifestazione che è già nella storia, ma guarda lontano.

Nel servizio di Elisa Marioni, con montaggio di Federico Fortunelli, intervista al direttore artistico Carlo Pagnotta.