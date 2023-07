Ateneo, Perugia seconda classificata

Medaglia d'argento per l'Università degli Studi di Perugia, nell'ultimo aggiornamento della classifica del Censis, relativa agli atenei di grandi dimensioni (tra 20mila e 40mila iscritti).

Meno di un punto (0.7) la separa da Pavia, che si aggiudica la prima posizione con 91.2 punti. A Perugia 90,5 punti. Terza posizione l'Università della Calabria, 90.2 punti; quarta per Venezia Ca' Foscari, 89 punti.

Nel dettaglio: lo Studium di Perugia raccoglie 77 punti per l'erogazione dei servizi; 88 per le borse di studio; 89 per le strutture; 102 per i servizi digitali; 92 per l'Internazionalizzazione; 95 per l'occupabilità.

Il dato interessante è l'andamento delle immatricolazioni: dopo 7 anni di aumento generale, lo scorso anno c'era stato un calo dell'1,4 per cento, controbilanciato dai numeri di quest'anno (+2,2 per cento, elaborazione dati parziale).

Da sottolineare che l'incremento maggiore di immatricolazioni si è palesato proprio negli atenei del centro-Italia: +9,3 per cento; una performance decisamente migliore rispetto al nord-ovest (+1,6 per cento) e a nord-est e sud, addirittura in lieve negativo.

