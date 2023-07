50 anni di storie e musica

Non poteva mancare una jam session - totalmente estemporanea - a chiusura della presentazione, in regione, di Umbria Jazz - storie e musica - 50 anni di successi. Il volume, che va ad arricchire la collana de Le guide di Repubblica, è una storia per parole e immagini di mezzo secolo di grande musica:

Dall'epoca dei saccopelisti ai super concerti: alcuni dei protagonisti che hanno scritto la storia della manifestazione, si raccontano e raccontano la kermesse: da Gino Paoli a Stefano Bollani, da Stewart Copeland a Paolo Conte.

La storia di un successo travolgente, un omaggio all'arte, alla musica, al jazz, ma anche un omaggio al territorio.

Nel servizio di Lorenzo Materazzini, montato da Fabio Donati, le interviste, a Claudio Cerasa, direttore de le Guide di Repubblica, e Gian Luca Laurenzi, presidente Fondazione Umbria Jazz