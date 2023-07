Il cioccolato nel futuro del mercato coperto

Entro questa settimana destinazione cioccolato, la srl che ha presentato l'unica offerta per la gestione del mercato coperto di Perugia, incasserà l'assegnazione definitiva degli spazi nel centro storico del capoluogo, 2800 metri quadrati ovvero tutto il primo piano e parte del piano superiore del mercato, quello della terrazza, dove resteranno le attività già aperte

La compagine societaria che gestirà lo spazio è composta dalla Orizzonte Nove di Edoardo Guarducci, figlio del patron di Eurochocolate Eugenio e da altri soci. Con il 10 percento del capitale è presente anche Coop Culture. Nei locali del mercato coperto sorgeranno un museo del cioccolato, un bar cioccolateria e spazi per la didattica e la formazione. Destinazione cioccolato pagherà 200mila euro all'anno per la concessione trentennale. Gli importi dei lavori per la personalizzazione degli spazi potranno essere stornati dal canone fino ad un massimo di 2 milioni

E ci sono novità in vista anche per il parcheggio del mercato coperto. Saba, la società che lo gestisce, progetta importanti lavori di riqualificazione



Nel servizio di Riccardo Milletti l'intervista a Margherita Scoccia, assessore all'urbanistica del comune di Perugia