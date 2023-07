Accoltellato in vacanza

Una rissa che ha coinvolto diversi giovanissimi, intorno alle 3 di sabato notte, in piazzale Curiel, zona centrale di Riccione, a due passi da viale Ceccarini.

Spunta un coltello e un 17enne perugino, in vacanza in Riviera romagnola, viene colpito da almeno un fendente.

Un episodio di violenza che ha macchiato la notte rosa. I sanitari del 118, subito arrivati sul posto, hanno soccorso il 17enne perugino, che sanguinava vistosamente. Non è in pericolo di vita ed è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena dove potrebbe essere sottoposto ad un intevrento chirurgico.

Sull'episodio indagano la polizia locale e i carabinieri di Riccione, che stanno ascoltando le testimonianze dei presenti e cercando elementi utili all'identificazione dell'accoltellatore. Durante la notte rosa le forze dell'ordine hanno denunciato una ventina di persone. Tra queste una minorenne trovata in possesso di due coltelli.

