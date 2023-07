Bimba fa arrestare il padre

In lacrime, a tarda sera, ha trovato il coraggio di chiamare il 112 e chiedere aiuto per la madre, soggiogata dalla violenza del padre.

Il carabiniere che le ha risposto al telefono, mentre cercava di tranquillizzarla, ha subito inviato una pattuglia all'indirizzo della bambina, a Spoleto.

L'intervento tempestivo ha, con ogni probabilità, evitato conseguenze gravi per la donna che stava subendo un pestaggio in casa. Ai militari dell'arma ha raccontato che non era la prima volta, ma le era sempre mancata la forza di denunciare. Il marito, un 39enne ucraino, è stato arrestato in flagranza di reato e portato in carcere a Spoleto. La coppia, oltre alla bambina, ha un altro figlio neonato. "Ho paura anche per lui - aveva detto la sorella ai carabinieri".

E infatti dopo aver tentato invano di dividere i genitori e prima di chiamare il 112 lo ha preso in braccio per allontanarlo dal padre, cadendo a terra. E' ricorsa, come la madre, ferita lievemente, alle cure dei sanitari.

