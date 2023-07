La città sepolta

Si è conclusa la campagna di scavi estiva di via Belvedere, sul colle di Castiglione del Lago, a due passi dalla Rocca. Campagna che ha portato alla luce mura romane, un grande canale per lo scorrimento delle acque e una struttura di sostegno ancora da decifrare. Potrebbe trattarsi di parte di una villa romana, di una fontana o di un complesso termale. Allo scavo hanno lavorato, per tutto il mese di giugno, trenta studenti di archeologia dell'Università americana di De Pauw, nello stato dell'Indiana. Una collaborazione, ormai rodata e pluriennale, nata grazie alla sinergia tra Comune di Castiglione del Lago, The Umbra Institute e Associazione Acqua.

Servizio di Riccardo Milletti, con le interviste a Paola Romi, Soprintendenza ai Beni Archeologici Umbria, e Giampiero Bevagna, docente The Umbra Istitute.