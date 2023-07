Udienza De Paoli, confermata la perizia dai medici legali

Una morte immediata quella di Samuele De Paoli, stretto al collo dalla transessuale Hudson Pinheiro Reis Duarte, detta Patrizia, dopo una lotta senza esclusione di colpi sui sedili dell'auto del giovane, nella stradina secondaria di Sant'Andrea delle Fratte, a Perugia, dove si erano appartati.

In aula, di fronte al gup Piercarlo Frabotta, nel processo con rito abbreviato che vede imputata la transessuale, i due medici legali incaricati della perizia sulla morte del 22enne di Bastia Umbra, avvenuta nell'aprile 2021, hanno confermato la dinamica dei fatti ricostruita nella perizia. Samuele sarebbe stato trascinato nel fossato nel quale è stato trovato la mattina successiva al decesso, come dimostrano le lacerazioni sui calzini che indossava.

"E' la conferma che Patrizia ha usato una forza modesta per stringerlo al collo, come azione difensiva - dice l'avvocato della transessuale Francesco Gatti - nella morte ha giocato un ruolo rilevante l'assunzione di cocaina da parte di De Paoli". Chiederanno invece la condanna di Patrizia il procuratore generale di Perugia Sergio Sottani, che ha avocato a sé l'indagine, e l'avvocato Marilena Mecchi, che assiste i familiari di Samuele.

La requisitoria, le arringhe finali e la sentenza arriveranno nella prossima udienza, il 28 settembre.

Servizio di Riccardo Milletti, montaggio di Fabio Donati