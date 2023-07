Medici in ferie, compromessa la qualità dell'assistenza

Grido d'allarme dei medici internisti in Umbria: con circa un terzo degli organici in ferie, risulta compromessa la qualità dell'assistenza e questo nel 75 per cento dei reparti ospedalieri della regione, calando anche l'attività degli ambulatori. A fornire il quadro è l'indagine della Federazione medici internisti ospedalieri (Fadoi). Cosi' per non portare letteralmente al collasso i nosocomi, molti sanitari, spiega la Fadoi, sono obbligati a fare gli straordinari per coprire i turni di notte. E oltre il 62 per cento salta i riposi settimanali. Una situazione che rispecchia quello che si verifica in molti dipartimenti di altre specialità mediche. Ma nelle medicine interne la mancanza dei numeri per garantire un adeguato organico si accentua d'estate visto che i reparti sono ancora considerati a bassa intensità di cura. Cosa che la Fadoi nega decisamente: nelle medicine interne, spiega, vengono trattati pazienti anziani con pluri-morbilità. I reparti internistici - dichiara Marco Giuliani, pres. Fadoi Umbria, sono sguarniti ed in alcuni presidi ospedalieri, proprio d'estate, in tempi di ferie i medici che lì prestano servizio, sono paradossalmente costretti a lavorare ancora di più per garantirsi due settimane di ferie.

di Giulia Monaldi, montaggio di Fabio Donati