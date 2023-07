A Terni vietato esporre frutta e verdura al pubblico: scatta chiusura per due attività

Un'ordinanza comunale destinata a creare molte polemiche, firmata dal vicesindaco di Terni Riccardo Corridore, vieta di esporre generi alimentari, in particolare frutta e verdura, fuori dai negozi. La motivazione, si legge nell'atto è che ne va di mezzo l'adeguata conservazione della merce. Prevista una multa e dopo 3 violazioni fino a sei mesi di chiusura per chi non rispetta il provvedimento comunale.

Così è scattata la chiusura temporanea di due attività commerciali in via Lungonera Savoia e in via Pastrengo, per 5 giorni, con la motivazione di occupazione abusiva del suolo pubblico. In via Lungonera Savoia, occupazione con casse contenenti frutta e verdura, nell'area antistante il negozio. Situazione analoga in via Pastrengo. Si tratta di attività per le quali ripetutamente era scattato il divieto. Resta il fatto che l'esposizione della merce fuori dal luogo di vendita è un fatto comune e adesso a temere sanzioni da parte dell'amministrazione comunale sono diversi esercizi commerciali.

Nel servizio di Giulia Monaldi, con montaggio di Lorenzo Papi, l'intervista al vicesindaco di Terni Riccardo Corridore.