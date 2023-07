Allerta anziani e caldo, l'aiuto delle associazioni

Temperature roventi, difficili da sopportare soprattutto per gli anziani, in cerca di refrigerio un rifugio a Perugia è la sede dell'Auser, associazione per l'invecchiamento attivo e aiuto alla persona, dove è possibile stare insieme, specialmente per quanti si trovano ad affrontare momenti critici, caldo e solitudine. La sede dell'Auser è un punto di riferimento, il modo per superare le difficoltà legate all'età e alla solitudine, un sostegno per agli anziani fragili, ma non solo.

Nel servizio di Giulia Monaldi, montato da Francesco Saito, l'intervista alla presidente Auser Perugia Franca Gasparri