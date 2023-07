Umbria jazz, partenza alla grande con Bob Dylan. Pagnotta: "C'è tanto altro da seguire"

Sono risuonate puntualissime alle 21.30 le prime note del Menestrello di Duluth. Il concerto di Bob Dylan, attesissimo, ha aperto l'edizione del Cinquantenario di Umbria jazz. I fan attendevano da 22 anni il ritorno del cantautore a Perugia. Inutili i tentativi di accaparrarsi un biglietto all'ultimo momento: il sold out era decretato da mesi. Ma le note del festival erano iniziate fin dalla mattina in centro, tra soundcheck e le prime sfilate dei Funk Off. Per una edizione che proseguirà con tantissimi appuntamenti imperdibili per tutti i gusti, dai più puristi del jazz a chi ama le contaminazioni, come ribadisce ai microfoni della TGR Umbria il fondatore e direttore artistico della kermesse, Carlo Pagnotta.

La grande musica scalderà l'atmosfera infatti nel centro storico del capoluogo umbro per dieci giorni fino al 16 luglio. Per le vie dell'acropoli passeranno 82 band e 550 artisti: in tutto oltre 200 eventi. All'arena Santa Giuliana, poi, sarà una parata di star. Sul palco saliranno sabato Stefano Bollani e Kyle Eastwood, domenica tornerà Herbie Hancock, lunedì ci sarà Mika, Brad Mehldau l'11 luglio, il 12 Rhiannon Giddens. Poi Ben Harper il 13, Stewart Copeland il 14 per arrivare a Paolo Conte sabato 15 luglio, infine la chiusura domenica 16 con Joe Bonamassa. Un'edizione che punta al record dei centomila visitatori. Per i primi 50 anni di una manifestazione che è già nella storia, ma guarda lontano.