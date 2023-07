Bene il primo test della Ternana

Serenità e chiarezza. Due parole chiave nel vocabolario della nuova Ternana. Due concetti di cui c'è molto bisogno nell'ambiente rossoverde. Per questo un po' tutti, a cominciare dai stessi protagonisti, attendono con ansia notizie dal fronte societario. Il closing dovrebbe essere questione di giorni, forse addirittura di ore. Dopodiché si potrà dare il via al progetto targato Nicola Guida, il futuro presidente, che ieri è salito di nuovo nel ritiro di Cascia ed ha assistito al primo test amichevole della stagione. Tante reti (24 in totale, distribuite equamente, 12 per tempo) e qualche buono spunto contro la locale formazione di Prima Categoria.

Per la cronaca il primo nome rossoverde nei tabellini della nuova stagione è stato quello di Cesar Falletti, alla fine autore di un poker di reti, apparso tra i più pimpanti. L'uruguaiano sarà il perno della trequarti in un probabile schieramento 3-4-1-2, con interpreti però tutti da definire alla luce di quelle che saranno le prossime novità del mercato.

Servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Valeria Giulianelli. Le interviste all'allenatore della Ternana Cristiano Lucarelli e al difensore Frederik Sørensen