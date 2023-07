Perugia, serie B sempre più lontana. Ternana choc: Andreazzoli lascia

Caos per le squadre di calcio di Perugia e Terni. In casa Grifo sfumano le speranze di ripescaggio in B dopo la conferma dell'iscrizione del Lecco e il probabile ripescaggio solo del Brescia. Intanto mister Andreazzoli ha lasciato la panchina della Ternana a due settimane dall'inizio del ritiro.

Servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Gabriele Liberati.