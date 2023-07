Il futuro della Sir

Scudetto più Mondiale per club, trofeo quest'ultimo che Perugia detiene grazie al successo del dicembre 2022 in Brasile. A tracciare la strada in casa bianconera ci pensa direttamente il numero uno della società, il presidente Gino Sirci, che in vista di una stagione molto impegnativa, anche sul piano economico, annuncia una nuova importante partnerschip. Intanto è stato sorteggiato il calendario della Superlega 2023/23. Stagione a dir poco compressa: si inizia a fine ottobre e si finisce a fine aprile. Esordio al pala barton con la neopromossa Catania e lunedì parte la nuova campagna abbonamenti.

di Luca Pisinicca, montaggio di Giorgio Belli