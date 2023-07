Rinviata la visita di Nicola Guida a Terni

Doveva essere un giorno chiave nel percorso di passaggio tra la vecchia e la nuova società e invece la visita del probabile futuro presidente della Ternana negli uffici di via della Bardesca è saltata. Bocche cucite sui motivi del mancato arrivo di Nicola Guida, mentre in città c'è qualche preoccupazione per le voci sulla solidità economica del gruppo farmaceutico.

Nel servizio di Luca Pisinicca, l'intervista a Claudio Maggi, presidente del coordinamento Ternana club