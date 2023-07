Francesco Baldini nuovo allenatore del Perugia

Ore 9.05. Il primo a varcare i cancelli di Pian di Massiano è l'argentino Marcus Curado e poi via via tutti gli altri. Questo per quanto riguarda i grifoni, perché in realtà nella sede del club biancorosso già dalle 8 del mattino c'è un certo Francesco Baldini, a Perugia per incontrare il presidente Santopadre e firmare il contratto. È lui ufficialmente il nuovo tecnico del Grifo. Intanto alla presenza del sindaco Romizi dell'assessore allo sport Pastorelli e di alcuni tecnici hanno preso il via questa mattina i lavori di ristrutturazione della curva sud.

Nel servizio di Luca Pisinicca, montato da Fabio Donati, la voce di Massimiliano Santopadre, presidente del Perugia Calcio