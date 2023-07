Passaro battuto in finale Trieste

Da Trieste a Trieste. Un anno dopo il trionfo in carriera nel primo Challenger Francesco Passaro torna a disputare una finale, gettandosi almeno in parte alle spalle un periodo fatto di scarsi risultati e prestazioni non sempre all'altezza delle aspettative.

Il tennista perugino, guidato da coach Roberto Tarpani, sulla terra rossa triestina ritrova sembra poter ripetere l'impresa dello scorso anno, soprattutto dopo aver ribaltato in due tempi (gara interrotta per oscurità sabato e terminata domenica mattina) la semifinale contro il favoritissimo ungherese Maroszan. Una fatica che però condiziona Passaro nella finale del pomeriggio contro il francese Gaston, 92 del ranking. L'allievo di coach Roberto Tarpani, trascinato dal pubblico triestino (che lo ha eletto a beniamino) getta il cuore oltre l'ostacolo, rimonta un set di svantaggio e porta la sfida al terzo dove però crolla anche fisicamente. 6-3, 5-7, 6-2 il finale, un po' di delusione ma anche una certezza. Francesco Passaro sta tornando.

Nel servizio di Luca Pisinicca, montato da Gabriele Liberati, la voce di Francesco Passaro dello Junior club Perugia