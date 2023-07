In Umbria oltre 220 milioni di euro di debiti non pagati

Tassi di interesse che crescono e famiglie che fanno fatica a pagare le rate di mutui e prestiti. A lanciare l'allarme è la Federazione autonoma dei bancari italiani, che stima su dati Bankitalia, in 226 milioni di euro le rate di finanziamenti non pagate a livello regionale. Un effetto combinato della crescita dei tassi e del carovita. Di questa somma, 102 milioni sono costituiti da mutui, 52 da credito al consumo e 72 da altri tipi di prestiti.

L'importo dei prestiti ammalorati spalmato sulla popolazione fa 265 euro pro capite, 267 per la provincia di Perugia e 257 per quella di Terni, dati superiori alla media nazionale. Questo, secondo Fabi, per una serie di debolezze strutturali, dall'invecchiamento della popolazione al depauperamento della rete bancaria. Per questo serve che le istituzioni si attivino subito, a partire dalla Regione.

Servizio di Ivano Porfiri, montaggio di Simone Pelliccia, grafica di Gabriele Gulia. Intervista a Enrico Simonetti, segreteria regionale Fabi