Progetto nuovo Curi, troppi errori

Per il Partito democratico se Perugia non avrà un nuovo stadio la responsabilità non è unicamente di un progetto con troppe lacune, ma anche dell'amministrazione comunale. La presa di posizione arriva dopo le risultanze della Conferenza dei Servizi sulla proposta progettuale da 18mila posti avanzata da Arena Curi Srl. Fondi che serviranno a proseguire la necessaria ristrutturazione dell'impianto per consentirne la fruibilità. Intanto alla giunta Romizi si rimprovera il mancato coinvolgimento della città e anche la modalità di gestione della trattativa coi privati. Per il futuro il Pd chiede che si cerchino nuovi interlocutori e si dice pronto a fare la sua parte.

Servizio di Ivano Porfiri, con l'intervista a Sauro Cristofani, Segretario PD Perugia.