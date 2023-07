Rsa abusiva, parla un parente di una delle ospiti

Hanno tempo fino a giovedì prossimo i parenti dei dodici anziani, 11 donne e un uomo, ospiti della casa di riposo abusiva chiusa in una operazione congiunta dei carabinieri del Nas e della polizia Locale di Terni a Borgo Rivo. Una palazzina di due piani più seminterrato dall'apparenza di una casa privata ma che si pubblicizzava, anche sui social, come casa di riposo vera e propria. Fra l'altro il Nas all'interno ha trovato e sottoposto a blocco sanitario 36 chili di alimentari scaduti, congelati o privi di tracciabilità. La donna che aveva preso in affitto l'immobile è stata denunciata alla procura di Terni ed è scattata anche una sanzione amministrativa in materia di norme sanitarie. L'operazione non è arrivata a caso, ma fa parte di un monitoraggio avviato dal Comune sui servizi riservati alle fasce deboli della popolazione. Nel servizio l'intervista a Riccardo Corridore, vicesindaco di Terni, e a Attilio Romanelli, segretario dello Spi-Cgil di Terni.

di Ivano Porfiri