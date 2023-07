Cluster dell'aerospazio in forte crescita, contratti con Israele e Corea del Sud

Circa 450 incontri business to business e importanti contratti per componentistica civile e militare firmati, ad esempio, con Israele e Sud Corea. Torna rafforzato dal salone internazionale di Le Bourget, a Parigi, il cluster aerospaziale dell'Umbria. Una realtà attiva da 15 anni e in forte crescita.

Il fatturato del cluster tocca i 650 milioni di euro, con 4.200 addetti. Ma, oltre all'approvvigionamento di materie prime ed elettronica, una delle difficoltà è proprio il reperimento di personale specializzato. Tra i vari ambiti di sostegno della Regione, presente a Parigi sia a livello istituzionale che attraverso Sviluppumbria, c'è anche quello della formazione.

Nel servizio di Ivano Porfiri, montaggio di Valter Pasqualini, le interviste al presidente del cluster Daniele Tonti, alla presidente della Regione, Donatella Tesei e ad Andrea Patassa, lo spoletino selezionato dall'Esa come astronauta di riserva