Riaperti i Musei Civici

La cappella di San Severo, il complesso di San Bevignate, ma anche palazzo della Penna sono di nuovo aperti ai visitatori. I musei civici di Perugia tornano fruibili dopo circa tre settimane dalla chiusura dovuta all'improvviso recesso dall'affidamento da parte della società romana Munus, che gestiva i servizi dal 2017, con contratto in proroga fino ad agosto. Dopo giorni di lavoro, l'amministrazione comunale ha trovato la soluzione: un affidamento ponte che consentirà di arrivare fino al 31 dicembre. Poi il nuovo bando. Per ora dunque la gestione passa a Società Cooperativa Culture, sede legale a Venezia e una rete diffusa in molte regioni italiane. L'accordo è di una settimana fa: sette giorni sono bastati per prendere in consegna gli spazi e procedere alla riapertura dei musei. Giusto in tempo per l'ultimo fine settimana di Umbria jazz, con il centro storico di Perugia preso d'assalto da turisti che tra un concerto e l'altro potranno dare uno sguardo ai capolavori di Raffaello e Perugino.

Nel servizio di Elisa Marioni, montato da Giorgio Belli, l'intervento dell'assessore di Perugia alla Cultura Leonrado Varasano.