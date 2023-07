Stewart Copeland reinventa i Police

Sfoggia un sorriso che la dice lunga e un'energia contagiosa, tanto si diverte a reinventare e in qualche caso a stravolgere, in chiave orchestrale, i grandi successi dei Police. E sfida la platea riconoscere "Roxanne" nel suo riarrangiamento. Può permetterselo perché Stewart Copeland, 71 anni da compiere domani, fu il fondatore e il batterista del leggendario gruppo post-punk e new wave anni Ottanta, prima di diventare un eclettico compositore, anche di colonne sonore. Accompagnato dall'Umbria jazz Orchestra e dall'orchestra da Camera di Perugia - più basso, chitarra e tre coriste- spinge forte sulla batteria, entusiasta di essere sul palco al pari del pubblico: vecchi e giovani fan che cantano i brani più amati e applaudono come se fossero davvero tornati i Police. L'arena jazz del festival umbro è il contesto ideale per accogliere un progetto unico nel suo genere e un po' folle. Quando Copeland si scambia di posto con il direttore, perfino travolgente…. "Message in a bottle" è un tripudio di archi e fiati, con le bacchette di Copeland che volteggiano sui piatti. Per alcuni è un viaggio nel tempo verso la giovinezza, condito dai gadget in vendita all'esterno, ma non è un'operazione nostalgia. La scommessa di destrutturare e squilibrare i Police, senza perderne l'essenza, a giudicare dagli applausi è vinta.

di Andrea Rossini, montaggio di Francesco Saito