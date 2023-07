Il grande caldo è un rischio per i lavoratori

Informare i lavoratori su come limitare gli impatti dei cambiamenti climatici sulla salute e sulla sicurezza. Questa l'iniziativa di Fillea Cgil che ha chiamato a confronto gli esperti e distribuito dei pieghevoli in sei lingue, anche in arabo, albanese e romeno, perché il caldo estremo inizia a diventare un problema rilevante. Nel 2022 si sono registrati in Italia oltre 3 mila eventi climatici estremi e la più grave siccità degli ultimi 500 anni.

Particolarmente esposti sono i lavoratori in agricoltura, edilizia e trasporti. I giovani e le donne sono più a rischio per i picchi di calore, ma prevenire i rischi è possibile.

Nel servizio di Gabriele Salari, montato da Fabio Donati, le interviste a Giulia Bartoli, segreteria nazionale Fillea Cgil, e Alessandra Ligi, direttrice Inail Umbria