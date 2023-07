Le facce del disagio giovanile

Una comunità educante che parta dalle famiglie ma che tenga insieme tutti i soggetti protagonisti come scuola, oratori, terzo settore. In questi giorni si discute in Regione di come affrontare il disagio giovanile. C'è una proposta.

A preoccupare è il consumo elevato di alcol, che è una delle principali cause degli incidenti stradali visto che assumendolo si raddoppiano i tempi di reazione alla guida. I comuni di Perugia, Torgiano e Corciano hanno lanciato la campagna "Occhi aperti" invitando alla responsabilità dei giovani sul comportamento proprio e degli amici. Oltre all'alcol sono tante le facce del disagio. Il 15% dei giovani pratica il binge drinking.

Prevenire è importante, perché quando si entra nel tunnel delle dipendenze si fa fatica a chiedere aiuto e se lo si fa, la strada non è facile.

