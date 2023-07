Saldi estivi, in Umbria al via domani

Domani al via i saldi estivi anche in Umbria. Partiranno contemporaneamente in tutta Italia così da evitare una inutile concorrenza tra territori. Secondo l' Ufficio Studi di Confcommercio ogni famiglia spenderà in media 213 euro, pari a 95 euro pro capite. C'è un cauto ottimismo da parte dei commercianti che si aspettano una crescita delle vendite di circa il 5% rispetto al 2022. Per Carlo Petrini di Federmoda Umbria, il fatto che sia stato freddo fino a maggio fa sì che per sandali e capi estivi, la vendita vera e propria inizi ora. I consumatori hanno aspettato per fare i loro acquisti, condizionati dal meteo, ma anche dalla necessità di risparmiare a causa dell'aumento dell'inflazione. La buona notizia, dunque, è che nei negozi in questo momento c'è ancora un vasto assortimento e la possibilità di fare buoni acquisti. Va ricordato l'obbligo del commerciante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto applicato e il prezzo finale.



