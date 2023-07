Elio porta sul palco di Terni il genio di Iannacci

Si accendono le luci su Baravai Comedy a Terni. Seconda edizione con un cartellone prestigioso. Ieri a dare il via alle danze lo spettacolo di Elio con "Ci vuole Orecchio". Non era facile reinterpretare Enzo Jannacci, il cantautore più eccentrico e personale della storia della canzone italiana, in grado di intrecciare temi e stili apparentemente inconciliabili: allegria e tristezza, tragedia e farsa, gioia e malinconia. E ogni volta il suo sguardo è riuscito a spiazzare: popolare e anticonformista.

Sul palco, nella coloratissima scenografia disegnata da Giorgio Gallione, accanto a Elio cinque musicisti, i suoi stravaganti compagni di viaggio. Baravai Comedy va avanti fino a domenica. Tutti gli eventi al Giardino sono a ingresso gratuito, mentre per gli spettacoli all'Anfiteatro bisogna munirsi di biglietto.

Servizio di Gabriele Salari, montaggio di Francesco Fiocchi. Intervista a Michele Giuntella, direttore artistico del Baravai festival.