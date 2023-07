Più di 1.100 social card per le famiglie ternane

Chi è in difficoltà economiche può usufruire da oggi della carta solidale per l'acquisto di generi alimentari. I beneficiari dell'aiuto riceveranno a casa una lettera con le istruzioni sul ritiro alle Poste, con l'importo già caricato. La misura, decisa dal governo, interessa un milione e 300 mila famiglie italiane alle quali spettano 382 euro. Inizia da oggi, ad esempio, la distribuzione delle 1.180 carte assegnate ad altrettante famiglie ternane.

La carta solidale non si può usare in negozi di abbigliamento o di altro tipo, solo alimentari. Niente alcolici e tabacco. E il comune fa un appello al civismo.

Gratuita, la card funziona come una normale carta di pagamento elettronica. La differenza è che le spese, anziché essere addebitate al titolare della carta, sono saldate direttamente dallo Stato.

Nel servizio di Gabriele Salari la voce di Viviana Altamura, assessora al Welfare Comune di Terni