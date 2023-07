La magia del volo delle mongolfiere

Sono tante le famiglie che ormai da anni hanno un appuntamento fisso in questi giorni d'estate, sveglia alle 5 per assistere alle mongolfiere che si levano in volo per la 35esima edizione della Todi Sagrantino Cup. Quest'anno 80 mongolfiere in cielo tutti i giorni fino al 6 agosto, partecipanti da 22 nazioni. Il decollo da Gualdo Cattaneo o da Todi a seconda del vento. A metà tra raduno tra amici e competizione, la vera scommessa è avere il vento favorevole, perché è quello a determinare la nostra direzione. Il pilota è in grado solo di far salire e scendere il pallone. Il cielo sopra Todi si riempie dei colori delle mongolfiere, un volo silenzioso dove sentiamo la forza degli elementi della natura, aria e fuoco. Una volta atterrati i piloti sono già pronti per il prossimo volo.

Nel servizio di Gabriele Salari, montato da Francesco Saito, l'intervista di Ralph Shaw, organizzatore della manifestazione