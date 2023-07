Protesta a Terni per gli odori emessi da una ditta di mangimi

Sono i nostri migliori amici e li alimentiamo con tante crocchette. La produzione di questi alimenti nella zona di Maratta, a Terni, produce però odori poco piacevoli, trasportati da umidità e venti occidentali perfino in centro, a volte addirittura nella zona della stazione.

Palazzo Spada si è mosso per tentare di risolvere una situazione annosa. L'assessore all'ambiente Aniello ha attivato la Usl Umbria 2 da cui si attende una relazione e anche l'Arpa.

Gli odori però permangono. Il Comune ha aperto un tavolo con l'azienda marchigiana di mangimi, 4Fish, che progetta un nuovo impianto per ridurre le emissioni e intanto da oggi ha varato un nuovo protocollo su base volontaria.

Nel servizio di Gabriele Salari l'intervista al vicesindaco di Terni Riccardo Corridore