Derubata dal badante

C'erano anche operazioni per il pagamento di pubblicità acquistata su Facebook e biglietti aerei internazionali fra i movimenti sospetti che hanno portato a processo un uomo di 48 anni, proprietario di allevamento di barboncini in vocabolo Casebasse a Nocera Umbra, condannato a Firenze a 3 anni di reclusione e a mille euro di multa per furto e indebito utilizzo di carte di credito. 140mila euro circa la somma che l'uomo, di origini marocchine ma residente da anni in Umbria, avrebbe sottratto ad una anziana e facoltosa donna toscana per la quale ha lavorato come assistente per circa undici mesi nel 2018. Ad accorgersi dell'ammanco, quando l'uomo non prestava già più servizio nella villa di Castagneto Carducci dove la novantenne viveva circondata da una decine di persone del personale, il figlio della donna. Che ricostruendo i movimenti del conto corrente dell'anziana, nel frattempo colpita da un ictus e poi deceduta, ha scoperto gli ammanchi e denunciato l'ex collaboratore, tornato a Nocera Umbra ad occuparsi dell'allevamento attraverso il quale aveva conosciuto la novantenne che lo aveva assunto. Davanti ai giudici del tribunale di Firenze l'uomo si è difeso spiegando che la signora era solita affidare a tutto il personale la sua carta di credito al personale di servizio, mettendo a disposizione anche il codice segreto. Alcuni degli acquisti fatti on line, sempre secondo la difesa che ha già preannunciato appello, sarebbero riconducibili a periodi nei quali l'uomo non si trovava nella villa di Castagneto Carducci o aveva già lasciato l'incarico di collaboratore familiare. Tesi che però non ha convinto i giudici che lo hanno condannato.

di Massimo Solani, montaggio di Giorgio Belli